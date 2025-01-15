شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الحاضر وبناة المستقبل.. جهود شباب الأمانة الفنية للحوار الوطنى خلال الجلسات والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الأمانة الفنية للحوار الوطنى، الجهة الوحيدة المنوط بها استقبال جميع المقترحات والمراسلات الواردة للحوار الوطنى، وهى المسئولة عن شتى الأموار التنظيمية واللوجستية المتعلقة بجلسات الحوار الوطنى وفعالياته.

تتشكل الأمانة الفنية للحوار الوطنى من حوالى 70 شابا وفتاة من خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب، من مختلف التخصصات ومن جميع محافظات الجمهورية، حيث يتابعون أعمالهم في تيسير وتنسيق كل إجراءات الحوار الوطنى بحيايدية وتجرد كاملين كنموذج للشباب المصرى الرائد في شتى المجالات.

وتقوم أعمال الأمانة الفنية للحوار الوطنى على 4 مهام أساسية من خلال 4 لجان للعمل وهم لجنة المحتوى ولجنة العلاقات العامة والاتصالات ولجنة الإعلام ولجنة اللوجيستيات.

بمبادرة رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسى في 26 إبريل 2022، انطلقت الدعوة لإطلاق حوار وطنى شامل، حيث كلف الرئيس السيسى إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا مع وعد بقيامه بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى إن هذه هي المرة الأولى التي نشهد حوارا وطنيا بلا أهداف محددة مسبقا سوى هدف واحد عام يتسع لنا جميعا، وهو أن نتوافق حول أولويات العمل الوطنى.

وأكد ضياء رشوان خلال كلمة له أثناء الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى التي عقدت بتاريخ 3 مايو 2023، أن الحوار الوطنى منفتح على كل ماهو دستورى ولا توجد به خطوط حمراء.