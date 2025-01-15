شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ضوابط تنظم الجلسات النقاشية للحوار الوطني لتحقيق أهدافه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تحت عنوان " الحوار الوطني..الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة"، رصدت الأمانة الفنية للحوار الوطني مسار عمله خلال الفترة الماضية على مدار عامين، متضمنا محدداته وأهدافه، وكيف بدأ وتفاصيل هيكله، إضافة إلى ما حققه الحوار الوطني حتى الآن من مخرجات وإنجازات في طريق ترتيب الأولويات الوطنية التي تخدم صالح الوطن والمواطن.

ويأتي الحوار الوطني، بعد مبادرة رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل 2022، لإطلاق حوار وطني شامل

ورية مصر العربية، وجاءت نص كلمة الرئيس في هذا الصدد خلال إفطار الأسرة المصرية "تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصيًا مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية".

ومن أجل تحقيق أهدافه في ترتيب أولويات العمل الوطني، أكدت الأمانة الفنية أنه تم وضع ضوابط لجلسات الحوار الوطني، حيث يلتزم المشاركون في الحوار الوطني بالقيم الآتية:

-الاحترام المتبادل تقبل الآخر وتفهم وجهة نظره واحترام الاختلاف.

-التعاون: تكاتف الجهود لوضع الخطط والحلول والبحث عن الأهداف المشتركة.

-المشاركة: أن يعرض كل طرف مُشارك رأيه بحرية وأمانة في كل ما لديه من

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-الالتزام/الاستمرارية: ما يتم التوافق عليه هو مسؤولية الجميع وعلى الجميع التعاون والالتزام بتنفيذ مخرجاته ومواصلة العمل عليه.

-المرونة: وجود قدر من التفاهم والرغبة في التفهم لوجهات النظر المختلفة متجاوزين الاختلافات الأيدولوجية والثقافية والسياسية.