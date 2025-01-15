شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني فى المحور الاقتصادى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

جاء الحوار الوطنى ليكون همزة الوصل بين المواطنين وصناع القرار في الدولة المصرية، واجتمع فئات وطوائف وتوجهات مختلفة على طاولة واحدة من أجل مناقشة العديد من القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر، بهدف واحد مصلحة الوطن والمواطن.

وهناك العديد من المخرجات الهامة في المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، ونستعرض في السطور التالية أهم مخرجات المرحلة الأولى فى المحور الاقتصادى:

- وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة.

- سرعة فض الاشتباك بين الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر صرف.

- سرعة حل المعوقات لكارت الفلاح.

- قيام هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.