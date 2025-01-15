شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخذ القرارات داخل منصة الحوار الوطنى؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تحت عنوان " الحوار الوطني..الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة"، رصدت الأمانة الفنية للحوار الوطني مسار عمله خلال الفترة الماضية على مدار عامين، متضمنا محدداته وأهدافه، وكيف بدأ وتفاصيل هيكله، إضافة إلى ما حققه الحوار الوطني حتى الآن من مخرجات وإنجازات فى طريق ترتيب الأولويات الوطنية التي تخدم صالح الوطن والمواطن.

ولا يعتمد الحوار الوطني على آلية التصويت بالأغلبية في اتخاذ القرارات والتوصيات، بل يعتمد على آلية التوافق بعد إعطاء المتحدثين فرصة متكافئة ومتساوية للتعبير عن آرائهم.

تجدر الإشارة إلى أنه بمبادرة رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسى في 26 إبريل 2022، انطلقت الدعوة لإطلاق حوار وطنى شامل، حيث كلف الرئيس السيسى إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا مع وعد بقيامه بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية.