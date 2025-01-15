شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ينتج الحوار الوطنى توصيات ومخرجات جلساته؟ 5 خطوات توضح المسار والان مع تفاصيل الخبر

تحت عنوان " الحوار الوطني..الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة"، رصدت الأمانة الفنية للحوار الوطني مسار عمله خلال الفترة الماضية على مدار عامين، متضمنا محدداته وأهدافه، وكيف بدأ وتفاصيل هيكله، إضافة إلى ما حققه الحوار الوطني حتى الآن من مخرجات وإنجازات قي طريق ترتيب الأولويات الوطنية التي تخدم صالح الوطن والمواطن.

وينتج الحوار الوطني، توصياته باستلام كافة المقترحات وطلبات المشاركة، ثم يتم تشكيل اللجان، ويليها عقد الجلسات العلنية ثم عقد الجلسات المتخصصة للوصول إلى توصيات، على أن يتم بعد ذلك صياغة التوصيات النهائية ومتابعة تنفيذها مع اللجنة التنسيقية المشكلة بالتعاون مع الحكومة.

ولا يعتمد الحوار الوطني على آلية التصويت بالأغلبية فـي اتخاذ القرارات والتوصيات، بل يعتمد على آلية التوافق بعد إعطاء المتحدثين فرصة متكافئة ومتساوية للتعبير عن آرائهم.

تجدر الإشارة إلى أنه بمبادرة رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسى في 26 إبريل 2022، انطلقت الدعوة لإطلاق حوار وطنى شامل، حيث كلف الرئيس السيسى إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا مع وعد بقيامه بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية.