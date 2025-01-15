شكرا لقرائتكم خبر عن 11 هدفا تحكم مسار عمل منصة الحوار الوطنى لدعم الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تحت عنوان " الحوار الوطني.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة"، رصدت الأمانة الفنية للحوار الوطني مسار عمله خلال الفترة الماضية على مدار عامين، متضمنا محدداته وأهدافه، وكيف بدأ وتفاصيل هيكله، إضافة إلى ما حققه الحوار الوطني حتى الآن من مخرجات وإنجازات قي طريق ترتيب الأولويات الوطنية التي تخدم صالح الوطن والمواطن.

ويأتي الحوار الوطني، بعد مبادرة رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت في 26 أبريل 2022, لإطلاق حوار وطني شامل

ورية مصر العربية، وجاءت نص كلمة الرئيس في هذا الصدد خلال إفطار الأسرة المصرية" تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع مختلف التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصيًا مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية".

وتمثلت أهداف الحوار الوطني الأساسية في 2023 خلال المحاور التالية:

- تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة القادمة.

-الوصول لتوصيات مقترحة للقضايا الأكثر إلحاحا التي تمس المواطن المصري.

-الخروج بوثيقة وطنية موحدة متفق عليها من جميع التيارات والاتجاهات باعتبارها خارطة طريق التنمية والبناء خلال المرحلة القادمة.

-التشارك في العمل معا خلال المرحلة القادمة من خلال التشارك في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

-القضاء على مفهوم الإقصاء السياسي وتقليل الفجوة بين المواطنين ومتخذي القرار.

-الكشف عن كوادر مؤهلة في كافة النواحي "السياسية والاقتصادية والاجتماعية“.

-تحديد معايير جودة الحياة التي تليق بالمواطن المصري والنقاش حول آليات تحقيقها في جميع المجالات.

-تسخير كافة الإمكانيات وعقد الشراكات الممكنة حتى يتوفر لجميع المصريين مقومات الحياة الكريمة.

-إعادة صياغة قيم الهوية المصرية ووضع رؤى وآليات ترسيخها في كافة هياكل الدولة.

-تعزيز التعاون من أجل صياغة مسار تنموي مشترك يندمج فيها جميع قطاعات المجتمع.

-تشجيع جميع الأطياف والفئات الاجتماعية المختلفة للتعامل مع اختلافاتهم دون تعصب، ودعم جهود التوافق عن طريق بناء احترام متبادل وتجديد جسور الثقة.