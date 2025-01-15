شكرا لقرائتكم خبر عن من مدعو للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى؟ والان مع تفاصيل الخبر

تحت عنوان " الحوار الوطني..الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة"، رصدت الأمانة الفنية للحوار الوطني مسار عمله خلال الفترة الماضية على مدار عامين، متضمنا محدداته وأهدافه، وكيف بدأ وتفاصيل هيكله، إضافة إلى ما حققه الحوار الوطني حتى الآن من مخرجات وإنجازات قي طريق ترتيب الأولويات الوطنية التي تخدم صالح الوطن والمواطن.

ويأتي الحوار الوطني، بعد مبادرة رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت في 26 أبريل 2022, لإطلاق حوار وطني شامل

ورية مصر العربية، وجاءت نص كلمة الرئيس في هذا الصدد خلال إفطار الأسرة المصرية" تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصيًا مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية".

وذكرت الأمانة الفنية للحوار الوطني أن المدعوين للمشاركة في جلسات الحوار الوطني هو جميع القوى الوطنية السياسية والمدنية والمجتمعية، المؤسسات والأفراد والجماعات الذين يحركهم صالح الوطن ويهتمون بالقضايا المحلية الملحة ولديهم من الرؤى والأفكار ما يمكنه خدمة والنهوض بالوطن عدا من شارك في أعمال عنف أو من تلوثت أيديهم بالدماء.