شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الحوار الوطنى منفتح على كل ماهو دستورى ولا توجد خطوط حمراء والان مع تفاصيل الخبر

بمبادرة رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسى في 26 إبريل 2022، انطلقت الدعوة لإطلاق حوار وطنى شامل، حيث كلف الرئيس السيسى إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا مع وعد بقيامه بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى إن هذه هي المرة الأولى التي نشهد حوارا وطنيا بلا أهداف محددة مسبقا سوى هدف واحد عام يتسع لنا جميعا، وهو أن نتوافق حول أولويات العمل الوطنى.

وأكد ضياء رشوان خلال كلمة له أثناء الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى التي عقدت بتاريخ 3 مايو 2023، أن الحوار الوطنى منفتح على كل ماهو دستورى ولا توجد به خطوط حمراء.