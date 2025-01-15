الجيش الروسي اعلن مبادلة عدد من الجنود الأسرى مع أوكرانيا عبر اتفاق تم بوساطة إماراتية

أعلن الجيش الروسي "مبادلة عدد من الجنود الأسرى مع أوكرانيا عبر اتفاق تم بوساطة إماراتية". واشارت وزارة الدفاع الروسية، الى انه "نتيجة عملية التفاوض، أعيد 25 جنديا روسيا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. في المقابل تم تسليم 25 جنديا أوكرانيا".

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