بري: لم يحصل الإتصال الذي كان مقررا بيني وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث للـ"LBCI" الى انه "لم يحصل إتصال بيني وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي كان مقرراً".

وردا على سؤال حول ما اذا كانت مقاطعة جلسة الإستشارات هي رسائل للخارج، أجاب بري :"لبنان بدو يمشي".