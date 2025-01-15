المرابطون: تحرير الأرض اللبنانية المحتلة هي مهمة الحكم اللبناني الرسمي الذي يرتكز على حق اللبنانيين في مقاومة العدوان

أشارت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، الى انه "على الصعيد الوطني وانطلاقا من ثوابتنا وممارستنا كمواطنين لبنانيين ناصريين نؤكد المؤكد ان نظام فيدرالية الطوائف والمذاهب اللبنانية قد انهارت مقومات استمراريته كسلطة حاكمة، على ايدي جموع المواطنين العابرين للأحزاب والمذاهب والطوائف، هذا النظام الفاسد والمفسد تآكل بفعل صراعات أركانه، الذين يكابرون اليوم ويسقطون أكثر وأكثر في العمالة للجهات الخارجية الأجنبية، حتى جعلوا من لبنان الجمهورية الوحيدة المقطوع رأسها بتغييب رئيس الجمهورية اللبنانية، خارج إطار ثوابت مفاهيم الوطن، وأصبح مستعمرات كانتونية تابعة لهذه الدولة الأجنبية أو تلك"، معتبرة انه "عبثاً يحاولون ترميم نظام الفساد والافساد واذلال المواطنين في كل تفاصيل حياتهم الاجتماعية والمعيشية والصحية، يحاولون لصوص نهب المال العام تحت شعارات كانتونات المذاهب والطائفية البائدة، ونحن نؤكد أن احياء نظام تبادل الحصص والمصالح رميم ولن تعود الاموات الى الحياة لا بمبادرة فرنسية أو أي جنسية أخرى شرقاً وغرباً".

وأكدت المرابطون أنه " انطلاقا من مواطنيتنا اللبنانية، سنستمر بنضالنا الوطني، وبكل الأساليب المختلفة وبصورة واضحة شاملة، خارج أطر التبعية للسفارات وغيرها، لنعلن ان مسار خارطة الطريق للمرحلة الجديدة بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وتكليف نواف سلام لتشكيل الحكومة، واستكمال انتظام عمل مؤسسات الرسمية، اصبح خشبة الخلاص لوطننا لبنان ودرب المواطنين العابرين للطوائف والمذاهب، ولتحقيق آمالنا في العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوزيع الثروات العادل ومكافحة الفساد تمهيدا لإعلان لبنان وطناً حقيقا لكل ابنائه هو التالي الانتقال سريعاً، الى تأليف الحكومة من وزراء يتمتعون بالكفاءة الكاملة في إطار عملهم الوزاري، واعادة انتاج الاليات السياسية لإدارة وطناً يليق بمواطنيه لبنان العربي النهائي لكل ابنائه".

وأكدت على "أهمية السلطة القضائية العادلة والحازمة، يالارتكاز على استنهاض القضاة اللبنانيين للخروج من تحت عباءات الذي عينهم من اركان فيدرالية المذاهب والطوائف، ان يباشروا خطة مدروسة ومحكمة في مجلس القضاء الاعلى لإعلان للحرب على الفاسدين والمفسدين مهما علا شأنهم، دون انتظار التسويف والمماطلة بإصدار قوانين مكافحة الفساد ورد المال المنهوب، من الذين يريدون اقرار هذه القوانين وهذا من سابع المستحيلات، على الجسم القضائي اللبناني ان يعلم ان مظلة الحماية اصبحت تنبع من ارادة المواطنين اللبنانيين في الميادين وساحات الانتفاضة الحقيقية".

ولفتت الى ان "جيشنا الوطني اللبناني وكافة الاجهزة الامنية اللبنانية هم ابناء المواطنين اللبنانيين، والاعتداء والتشكيك إعلامياً بشرعية مهامه الوطنية هو اعتداء على انفسنا ويسبب فقدان مناعة وطننا. ويسهل تمرير كل مشاريع الفتن التي تهدد الوطن"، معتبرة ان "تحرير الأرض اللبنانية المحتلة، هي مهمة الحكم اللبناني الرسمي، الذي يرتكز على حق اللبنانيين في مقاومة العدوان الاسرائيلي، دون استثناء، وإعادة إعمار ما هدمته الوحشية الاسرائيلية المجرمة لضرب لبنان في مسيرته الاجتماعية والاقتصادية".