وفد من "الوطني الحر" زار عبد الساتر وتأكيد على تشكيل حكومة تلبّي تطلّعات وطموحات اللبنانيين

زار وفد من التيار الوطني الحر برئاسة نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، مطران بيروت للموارنة بولس عبد الساتر.
وقدم الوفد التهانئ بالمعايدة لعبد الساتر، وتم بحث الاوضاع المستجدة في ظل التفاؤل مع بداية عهد رئاسي جديد وموقف التيار الداعم له، والآمال الناتجة عن تسمية الرئيس المكلّف نواف سلام.
وكان تأكيد على تشكيل حكومة تلبّي تطلّعات وطموحات اللبنانيين وتترجم خطاب القسم وكلمة رئيس الحكومة المكلّف حول اولويات برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة.
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