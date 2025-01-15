شكرا لقرائتكم خبر عن المسلماني يوجّه الشكر لجمهور إذاعة القرآن الكريم: نحن في خدمة القرآن ولسنا في خدمة القراء والان مع تفاصيل الخبر

وجه الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر لجمهور إذاعة القرآن الكريم والذي أبدي إعجاباً كبيراً وتقديراً واسعاً للخريطة الجديدة للإذاعة.

وقال أحمد المسلمانى، إن دولة التلاوة في مصر لها مكانتها التاريخية والعالمية ونحن نعتز بثراء المدرسة المصرية وتعدد نجومها الزاهرة، لكن خريطة إذاعة القرآن الكريم لا تحتمل كل هذه الأسماء الجليلة في وقت واحد ولذا تم اختيار الأفضل بين الأفاضل والأكثر حضوراً بين المتميزين.

وسوف يخضع هذا التقدير المبدئي للمراجعة المستمرة، مراعاةً لتفاوت الأذواق واختلاف الرؤي وتعدد وجهات النظر.

وأضاف المسلمانى، "لقد وضعنا خريطة تنهض بالأساس علي عمالقة التلاوة ، والذين تراجعت حصتهم وسط الزحام ، وتراجع وجودهم خلافاً لمكانتهم ومساحتهم، علي مدي تاريخ إذاعة القرآن الكريم".

وتشمل الخريطة في دورتها الحالية 32 من السادة القراء.

من عمالقة القراء: الشيخ مصطفى إسماعيل ، الشيخ محمد رفعت . الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ، الشيخ محمد صديق المنشاوي ، الشيخ محمود خليل الحصري ، الشيخ محمود على البنا ، الشيخ علي محمود ، الشيخ محمد محمود الطبلاوي ، الشيخ أبو العينين شعيشع ، الشيخ عبد الفتاح الشعشاعى.

ومن كبار القراء، الشيخ أحمد نعينع ، الشيخ عبد العظيم زاهر ، الشيخ ابراهيم الشعشاعي ، الشيخ راغب مصطفى غلوش ، الشيخ منصور الشامي الدمنهوري ، الشيخ محمد عبد العزيز حصان ، الشيخ شعبان عبد العزبز الصياد ، الشيخ حمدي الزامل ، الشيخ طه الفشني ، الشيخ محمود عبد الحكم ، الشيخ عبد العزيز علي فرج ، الشيخ عبد الرحمن الدروى ، الشيخ عبد العاطي ناصف ، الشيخ محمد أحمد شبيب ، الشيخ محمود محمد رمضان ، الشيخ محمد بدر حسين ، الشيخ الشحات محمد أنور ، الشيخ أحمد محمد عامر ، الشيخ كامل يوسف البهتيمي ، الشيخ احمد سليمان السعدنى ، الشيخ علي حزين ، الشيخ علي حجاج السويسي.

ولا تعني الخريطة الجديدة استبعاد السادة القراء المتميزين الآخرين ، حيث يتم بث قراءاتهم علي محطات الإذاعة المصرية ، إلي حين مراجعة خريطة إذاعة القرآن الكريم بعد الدورة الحالية.

وسينطلق الآذان للصلوات الخمس بأصوات سبعة من عمالقة القراء : الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ، الشيخ محمد رفعت ، الشيخ محمد صديق المنشاوي ، الشيخ محمود خليل الحصري ، الشيخ سيد النقشبندي . الشيخ علي محمود ، الشيخ طه الفشني .

واختتم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، "ننظر بكل الاحترام والتقدير للسادة القراء وعائلاتهم ونقابتهم الموقرة ، ولكننا نأكد أن هدفنا الأسمي هو خدمة القرآن الكريم ، وتعزيز المدرسة المصرية للتلاوة بأفضل رموزها ، ودعم القوة الناعمة لبلادنا عبر تقديم أجمل الأصوات وأروع التلاوات، وهو ما أدي ألي ارتياح غير مسبوق لدي عشرات الملايين من المستمعين إزاء إذاعتهم المفضلة".