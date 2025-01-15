شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر يقرر عقد لقاءات وندوات وورش عمل في المحافظات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

عقد المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر اجتماعه الدوري، بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وبرئاسة الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي، وانتهى إلى إصدار عدد من التوصيات من بينها مراجعة ورشة العمل الأخيرة التي يشرف عليها أحمد خالد نائب رئيس الحزب عن الانتخابات والتكتلات الانتخابية والتوجه لربط ورش عمل نظريا وورش عمل تطبيقية عن الانتخابات وإدارة الحملات الانتخابية تبدء من السبت القادم 18 يناير المقبل.

ومن جانبه هنأ اللواء طارق رسلان، نائب رئيس الحزب والأمين العام للحزب الأخوة المسيحين فى أعيادهم بالمحافظات المختلفة، معلنا جدول الافتتاحات لمقرات الحزب الجديدة كالتالي افتتاح مقر البدرشين بالجيزة يوم 21 من الشهر الجاري وأيضا مقر أوسيم بالجيزة في 28 من ذات الشهر، فضلا عن افتتاح المقر الرئيسي لمحافظة الإسكندرية في الجمعة الأخيرة من يناير.

وأوصى الاجتماع بالبدء فى عقد لقاءات وندوات وورش عمل في المحافظات المختلفة وزيارات من المركزية للمحافظات وعقد اجتماعات تنظيميه كل 15 يوم بالمحافظات لخلق إطار تنظيمي وفكري وتثقيفي موحد .

كما تقرر عقد اجتماع المكتب التنفيذي المرحلة المقبلة أسبوعياً لمتابعة الحراك السياسي العام ووضع الخطة التنفيذي اللازمة وفقا للمتغيرات .

كما تقرر إقامة معسكرات لكوادر الحزب المختلفة من الشباب بالمحافظات وتجميع الكوادر في معسكرات جغرافية تشمل تدريب وتثقيف ونشاط رياضي وحزبي .

كما تقرر وضع شاشة عرض لعرض كل فاعليات وتاريخ الحزب والمواقف والأحداث بالحزب بصفة مستمرة فى مدخل المقر الرئيسي للحزب وتعميمها في باقي المقرات.

جاء الاجتماع بحضور نواب رئيس الحزب اللواء طارق رسلان الأمين العام للحزب، النائب أحمد مقلد ومحمد رمضان وعبد العزيز بليغ وأحمد خالد والشيخ على فريج والنائب أحمد عمران والشيخ سليمان العبادي والقبطان محمود جبر وإسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب ونهاد صبيح أمينة المرأة.