قوى الأمن: توقيف مطلوب متورط بجريمة قتل على طريق المطار

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شعبة العلاقات العامّة، بأنه "شعبة المعلومات تمكنت من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء ومتورط بجريمة قتل (ح.ع) التي حصلت بتاريخ سابق في محلة طريق المطار وهو المدعو: م.ع. (مواليد العام 1993 لبناني) في حقه ثلاث ملاحقات قضائية وهي خلاصة حكم بجرم التحريض على القتل، مذكرة القاء قبض بجرم قتل ومذكرة توقيف بجرم التحريض على القتل".
واشارت الى أن "بتاريخ 10-1- 2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة طريق المطار. تم تسليمه الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على اشارة القضاء المختص".
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