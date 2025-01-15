معلومات عن توقيف مرتكب جريمة قتل صاحب معرض السيارات في ضبية

أفادت معلومات صحافية، بأنّ الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف (ع.ع.) بعد 4 ساعات على ارتكابه جريمة قتل الشاب (ج.ر.) داخل معرض السيارات الخاص به في الضبية مساء أمس.
وكان الجاني أقدم، بعد ارتكاب الجريمة، على سرقة سيارة مرسيدس من نوع "جي كلاس" قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة.
وبنتيجة جهود ميدانية واستعلامية مشتركة بين شعبة المعلومات واستقصاء الجنوب، تم نصب مكمن محكم له في إحدى البلدات الجنوبية، حيث ألقي القبض عليه.
وتم تسليم القاتل إلى فصيلة أنطلياس لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
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