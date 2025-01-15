تيمور جنبلاط: تمنينا تخفيف الضغوطات والطلبات على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لكي يتمكنا من تشكيل الحكومة

أشار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط: بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، الى انه "تمنينا تخفيف الضغوطات والطلبات على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لكي يتمكنا من تشكيل الحكومة".
وشدد جنبلاط على "اننا أمام مرحلة تاريخية في لبنان ولدينا فرصة لبناء دولة المستقبل وهذا ما اكدناه لسلام بعد ان تمنينا له كل النجاح والتوفيق"، معتبرا أنه "من أجل بناء دولة علينا التواصل مع الجميع ولا يمكن لأحد ان يلغي الآخر".
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