ضو: لبنان دخل مرحلة جديدة وتمنينا على رئيس الحكومة المكلف ان تكون الحكومة اصغر حجماً وألا تضم محاصصة حزبية

اشار عضو كتلة تحالف التغيير النائب مارك ضو بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، الى أن "كان النقاش حول شكل الحكومة ومضمونها، ونحن دخلنا مرحلة جديدة دخل فيها لبنان مرحلة جديدة وتمنينا ان تكون الحكومة بأصغر حجم ممكن وان لا تضم حزبيين وان تضم عددا من النساء وان لا يكون هناك محاصصة حزبية، وان يكون التركيز على المهام المطلوبة وان يتم تسليم كل السلاح".

ولفت الى أن "كما طالبناه ان يكون لدى الحكومة صلاحيات تشريعية بمواضيع تتعلق بالصلاحيات واللامركزية الادارية ونعتبر انفسنا ممثلين برئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام ولدينا فرصة حقيقية لإنقاذ البلد".