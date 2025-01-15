مديرية أمن الدولة في البقاع تواصل حملة مكافحة التهريب من سوريا

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، أنّه "في إطار جهودها المستمرّة لمكافحة تهريب المنتجات الزراعية، أقدمت دوريّة لأمن الدولة في البقاع - مكتب زحلة، وبمؤازرة من وزارة الزراعة، على مصادرة أطنان من البطاطا المهرّبة من سوريا إلى لبنان في سوق الخضار في قبّ الياس".

هذا، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة، حيث تقوم اليوم أمن الدولة بتوزيع الكميّة المصادرة على الجمعيّات الخيريّة في المنطقة، بعد أخذ إشارة القضاء.