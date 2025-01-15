بوصعب التقى سلام: نأمل اعطاء سلام فرصة وهو منفتح على كل الافرقاء والتواصل بينه وبين بري قائم

أشار نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نواف سلام في الاستشارات النيابية غير الملزمة، إلى "أنني تمنيت لرئيس الحكومة المكلف التوفيق"، موضحًا "أننا رأينا نوعًا من الأمل وهناك فرصة".

وقال "أعلم أن أداء سلام سوف يكون غير تقليدي، ومن هذا المنطلق كان موقفي أنه لا يوجد لدينا أي مطلب"، مضيفًا "نأمل اعطاء سلام فرصة وهو منفتح على كل الأفرقاء ولا نية لديه لاقصاء أحد ولديه مسؤولية لاظهار التغيير".

وكشف بوصعب أنّ التواصل بين بري وسلام قائم وأن الجانبيان ليسا بحاجة إلى وسيط.