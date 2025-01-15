شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: جماعة الإخوان الإرهابية تحارب الدولة بنشر الشائعات والأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

حذر النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، أن جماعة الاخوان الإرهابية وحلفاءها وخصوصا في الخارج، أعلنوا الحرب على الوطن من خلال شائعات هدامة وأكاذيب ممنهجة ودعم اجهزة استخبارات دولية.

وأشار إلى أن الجماعة الارهابية تتبع خطة ممنهجة لنشر الأكاذيب والشائعات بهدف تحقيق مكاسب سياسية وزعزعة استقرار الدول، وما حدث في مصر من تنمية شاملة واستقرار يثير حنق الارهابيين والاخوان بشكل لم يسبق له مثيل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإخوان الارهابيين يعتمدون على وسائل الإعلام الخاصة بهم ومنصات التواصل الاجتماعي لتحريف الحقائق وتضليل الرأي العام، موضحا أن ترويج الشائعات هدفه إحداث بلبلة وزيادة حالة الاستقطاب داخل المجتمع. كما أوضح أن الجماعة تلجأ إلى أساليب دعائية متطرفة، تصور نفسها كضحايا، في حين تسعى لتحقيق أهدافها السياسية على حساب استقرار الدول وفي المقدمة مصر.

وأضاف عبد العال، أن جماعة الاخوان الارهابية، تلجأ الى استغلال الأزمات السياسية والاجتماعية، لخلق حالة من الفوضى والتأثير على الرأي العام، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في حكوماتهم وعلى غير الحقيقة، مؤكدا أن جماعة الاخوان الارهابية، لا تهتم بالعواقب التي قد تنجم عن هذه الممارسات والشائعات المدمرة، طالما تخدم أجندتهم السياسية الشريرة.

واختتم النائب الصافي عبد العال، بالدعوة لضرورة التحلي بالوعي والتمسك بالحقيقة لمواجهة محاولات التضليل والاكاذيب وعدم الاستماع لأبواق الشر الموجهة من الخارج لإحداث بلبلة وسخط دون أدنى سبب لذلك.