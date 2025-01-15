"LBCI": بري لم يحضر بموعده في الساعة العاشرة صباحًا للاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة

أكّدت قناة "إل بي سي أي"، أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يحضر بموعده في الساعة العاشرة صباحًا للاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة.

في وقت سابق، وصل رئيس الحكومة المكلف نواف سلام إلى مجلس النواب، من أجل بدء الاستشارات النيابية غير الملزمة بشأن تألف الحكومة.

وهذا يلتقي سلام نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، على أن يعقد نواف سلام الاستشارات مع الكتل النيابية والنواب اليوم وغدًا الخميس.