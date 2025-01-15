وصل رئيس الحكومة المكلف نواف سلام إلى مجلس النواب، من أجل بدء الاستشارات النيابية غير الملزمة بشأن تألف الحكومة. وهذا يلتقي سلام نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، على أن يعقد نواف سلام الاستشارات مع الكتل النيابية والنواب اليوم وغدًا الخميس.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول نواف سلام إلى مجلس النواب لبدء الاستشارات النيابية غير الملزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.