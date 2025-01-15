"النشرة": جولة للجنة الاشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في القطاع الغربي للاطلاع على مواقع الجيش اللبناني

نقل مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ "أعضاء لجنة الاشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار يقومون بجولة على القطاع الغربي للاطلاع على المواقع التي انتشر فيها الجيش اللبناني والمواقع المقرر أن ينتشر فيها خلال الأيام المقبلة".

ويأتي ذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.