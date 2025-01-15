أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ الإدارة السورية الجديدة بدأت بإغلاق المعابر الحدودية اللبنانية السورية غير الشرعية من الجهة السورية في القرى المحاذية لجهة الهرمل. ويأتي ذلك بعد اشتباكات اندلعت في وقت سابق بين مسلحين عن الحدود في وقت سابق، وأخرى بين مسلحين والجيش اللبناني.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الإدارة السورية الجديدة تُغلق المعابر غير الشرعية مع لبنان في القرى المحاذية للهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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