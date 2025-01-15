ظريف: إسرائيل زرعت متفجرات داخل أجهزة طرد مركزي اشترتها إيران لبرنامجها النووي

كشف نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف أن إسرائيل زرعت متفجرات داخل أجهزة طرد مركزي اشترتها إيران لبرنامجها النووي.

وفي تصريح له، أوضح ظريف أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران وحلفائها لم تقتصر آثارها على الأبعاد الاقتصادية، بل فتحت الطريق أمام تحديات أمنية هائلة، حيث أضحت هذه الجهات عرضة للاستهداف الإسرائيلي من خلال ثغرات في سلاسل التوريد.

ولفت إلى أنه "تم اكتشاف متفجرات داخل منصة طرد مركزي كانت قد اشترتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مما يكشف عن تدخل صهيوني مباشر في هذه الصفقة".

من ناحية أخرى، أشار ظريف إلى حادثة استهدفت قيادات وعناصر "حزب الله" عبر أجهزة النداء الآلي (البيجر) التي تمكنت إسرائيل من تفخيخها وتفجيرها، موضحاً أن "هذه الأجهزة كانت تصل إلى لبنان عبر وسطاء بسبب الحظر المفروض، ما أتاح للنظام الصهيوني فرصة لاختراق سلاسل التوريد".