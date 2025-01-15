الراعي من بعبدا: الرئيس عون يتمنى تأليف الحكومة سريعاً من دون اقصاء لأي أحد

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في تصريح له من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس جوزاف عون مع وفد من المطارنة، الى أن "الرئيس عون مؤمن بما قاله بخطاب القسم والامور لا تحدث بين ليلة وضحاها وهو يتمنى تأليف الحكومة سريعاً من دون اقصاء لأي أحد".

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