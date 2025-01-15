شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: محاولات تسلل الجماعة الإرهابية لاستعادة وجودها بالمشهد مرفوضة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن محاولة استغلال ما يحدث في سوريا من أجل إعادة وجود الجماعة الإرهابية للمشهد السياسي مرفوضة تماما، بعد التجربه المريرة التي مرت بها مصر ومازالت تلقي بآثارها السلبية حتى تاريخه.

وتابع عناني في تصريح لـ"الخليج 365"، "نحن ندرك بأن دعوات سيناريو محاكاة ما يحدث في سوريا على مصر من قبل الجماعة الإرهابية سابقا أو مستقبلا هو أحد أهدافها هي ومن يعاونها وهو الأمر الذي يجب التصدي له بكل حزم".

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، أن شرعنة الجماعة والتنظيمات الإرهابية لحمل السلاح ضد الأنظمة الحاكمة بالمنطقة هو منفذ شيطاني تستخدمه تلك الجماعات الإرهابية دوما كطريق أكيد لمحاولة التواجد في المشهد حتى ولو كلف الدولة تقسيمها دون غضاضة، قائلا "لعل ما نشاهده من محاولة الكتائب الإلكترونية من استغلال المشهد السوري وتفخيم دور هذه الجماعات تحت شعارات جوفاء واستغلالها لرسم مخيلة عند الشباب والبسطاء بأن تكرار السيناريو ممكن ..يجب وقفه من خلال زيادة وعي الشباب والمواطنين من خلال كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع والأحزاب بمفهوم واحد بأن الأوطان التي تسقط قد لا تعود مره آخرى".

