أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في تصريح من إيطاليا، "أننا نخوض مفاوضات على صفقة متدرجة المرحلة الأولى تتم على مدار 42 يوما"، بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني: "أعتقد أنه ستكون هناك أغلبية داخل الحكومة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن "ما يحدث من قبل الحوثيين في البحر الأحمر منذ أكثر من عام غير معقول"، ورأى أن أي دولة فلسطينية في هذه المرحلة سوف تكون تابعة لحركة "حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسرائيلي: أعتقد أنه ستكون هناك أغلبية داخل الحكومة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.