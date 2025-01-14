وزير الخارجية الإسرائيلي: أعتقد أنه ستكون هناك أغلبية داخل الحكومة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في تصريح من إيطاليا، "أننا نخوض مفاوضات على صفقة متدرجة المرحلة الأولى تتم على مدار 42 يوما"، بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني: "أعتقد أنه ستكون هناك أغلبية داخل الحكومة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن "ما يحدث من قبل الحوثيين في البحر الأحمر منذ أكثر من عام غير معقول"، ورأى أن أي دولة فلسطينية في هذه المرحلة سوف تكون تابعة لحركة "حماس".