مساعد الرئيس الروسي: لا أستبعد زوال أوكرانيا مع حلول نهاية عام 2025

ذكر مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نيكولاي باتروشيف، أنه لا يستبعد "زوال أوكرانيا مع حلول نهاية عام 2025"، في وقت يتواصل فيه تقدم الجيش الروسي في شرق أوكرانيا في إطار الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.
ورأى مساعد الرئيس الروسي أن "المفاوضات بشأن أوكرانيا لا بد أن تتم بين موسكو وواشنطن دون مشاركة دول الغرب الأخرى".
وسبق وأن أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أنه "يحضّر لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، في حين من المقرر أن يتولى ترامب منصبه في 20 كانون الثاني الحالي.
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