الذهب يرتفع بعد ظهور بيانات أميركية ضعيفة عن التضخم

واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم بعد أن جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة أضعف قليلا من المتوقع لتمنح المستثمرين أملا ضعيفا في أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مسيرته في خفض أسعار الفائدة هذا العام وهو ما دفع الدولار للهبوط.

بحلول الساعة 18.50 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2671.27 دولار للأوقية (الأونصة). كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2682.30 دولار.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 3.3 بالمئة على أساس سنوي في كانون الأول، انخفاضا من 3.4 بالمئة توقعه خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم.

وذكر كبير محللي السوق في "كيتكو ميتالز" جيم ويكوف بانه "أربكت البيانات الأضعف لمؤشر أسعار المنتجين مؤشر الدولار، وساعد ذلك الانتعاش في سوق المعادن النفيسة، لأن انخفاض التضخم يعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يكون قادرا على خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب".

وهبط مؤشر الدولار 0.6 بالمئة مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

وينتظر المستثمرون حاليا صدور مؤشر أسعار المستهلك غدا الأربعاء لتحليل مسار الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية. وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاعا سنويا 2.9 بالمئة، مقابل 2.7 بالمئة في تشرين الثاني، وزيادة شهرية 0.3 بالمئة.

وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أن المتداولين يتوقعون حاليا أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 29.4 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

والمعدن الأصفر وسيلة تحوط من التضخم، وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويعود الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني، وقد تعهد بفرض رسوم جمركية تجارية. ويتوقع المحللون أن تؤدي هذه الرسوم إلى إشعال حروب تجارية وإعادة إذكاء التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 29.83 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 1.6بالمئة إلى 938.65 دولار. وتقدم البلاتين 0.1 بالمئة إلى 939.61 دولار.