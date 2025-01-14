"معاريف": سموتريتش قال لنتانياهو إن كانت صفقة غزة ستؤدي لنهاية الحرب وانسحاب الجيش فسيترك الحكومة

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن "وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش طلب ضمانات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعدم نهاية الحرب مع إتمام صفقة غزة".

وكشفت الصحيفة، أن سموتريتش قال لنتانياهو إن "كانت الصفقة ستؤدي لنهاية الحرب وانسحاب الجيش من غزة فسيتم ترك الحكومة"، كما نقلت في نفس الصدد عن مصدر في محيط سموتريتش، قوله إنه "إذا كانت الصفقة استسلاما ووقفا للحرب فمن الواضح أنه لا مكان لنا في الحكومة".

وكانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عرض على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مخططاً لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية مقابل عدم الانسحاب من الحكومة".

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سي بي إس" (CBS) الأميركية، نقلا عن مسؤولين، بأن "إسرائيل وحماس اتفقتا على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وقال المسؤولون للشبكة إن إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون هذا الأسبوع "إذا سارت الأمور على ما يرام".