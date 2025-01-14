اعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه سيجري الرئيس المكلف بتأليف حكومة بتاريخي ١٥و١٦-١-٢٠٢٥ إستشارات التأليف في مجلس النواب، لذلك سيتم اقفال واخلاء شارع المصارف اعتباراً من الساعة ٧ صباحاً من التاريخين المذكورين وحتى الانتهاء، ويُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير في شارع المصارف تزامناً مع إجراء الإستشارات لتأليف الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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