"المنار": الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف في بلدة عيترون

أفادت قناة "المنار"، بأن "الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية نسف في بلدة عيترون".

وفي وقت سابق، أقدم الجيش الاسرائيلي على تفجير عدد كبير من الأحياء السكنية في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وسمع صدى الانفجارات في أرجاء قرى القضاء.

ويأتي ذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.