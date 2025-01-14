أقدم الجيش الاسرائيلي على تفجير عدد كبير من الأحياء السكنية في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
وسمع صدى الانفجارات في أرجاء قرى القضاء.
ويأتي ذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي فجّر عددًا كبيرًا من الأحياء السكنية في عيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.