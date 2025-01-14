بخاري التقى سويف: نأمل في المرحلة الجديدة ان يعود لبنان إلى دوره الريادي

زار سفير السعودية في لبنان وليد بخاري، دار المطرانية المارونية في طرابلس، والتقى رئيس أساقفتها المطران يوسف سويف، واضعًا الزيارة في إطار "التهنئة بالأعياد، وبالمرحلة الجديدة التي يعيشها لبنان التي نأمل فيها ان يعود لبنان إلى دوره الريادي الذي كنا نتغنى به".
واعتبر ان "خيار السعودية الاستراتيجي هو السلام، وان رؤية المملكة في هذا الاتجاه بدأت تثمر في المنطقة". آملا ان "يستمر التواصل مع دار المطرانية و الابرشية من اجل خير المدينة. ووجه دعوة للمطران سويف لزيارة السفارة السعودية.
من جهته، رحب المطران سويف "بالضيف الكريم في دار المطرانية المارونية في طرابلس" وقال: "ان زيارتكم إلى طرابلس عزيزة جداً" . شاكراً اياه على زيارته، وعلى "اهتمام السعودية الدائم بلبنان وشعبه".
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