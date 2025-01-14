سفير مصر اتصل بسلام مهنئا واكد دعم بلاده لاستقرار لبنان الشقيق وأمنه وازدهاره

اتصل السفير المصري علاء موسى بالرئيس المكلف الدكتور نواف سلام، وهنأه ب "ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب وتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة". وأعرب موسى عن تمنياته للرئيس المكلف ب"التوفيق في مهامه، مؤكدا "دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان الشقيق وأمنه وازدهاره".

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