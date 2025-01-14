سامي الجميل: نحن لم نقصِ أحدًا بل هم اعتبروا أن هناك إقصاء فيما نحن مددنا يد الشراكة تحت سقف القانون

استغرب رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل الكلام عن خديعة التي هي عندما يلتزم أحد الأشخاص بشيء ما ويتخلى عن وعده، نحن لم نعد أحدًا بشيء فلا نفهم ما هو الاتفاق وما هي الخديعة، لم نخدع أحدا ولم نعد أحداً بشيء والمسار الديمقراطي أخذ طريقه.
ولفت الجميل في حديث الى قناة "العربية" الى ان الفريق الآخر تعوّد منذ 30 سنة ألا يحصل شيء في لبنان إلاّ عبر الفرض وهذا ما لم يحصل هذه المرّة. نحن لم نقصِ أحدًا بل هم اعتبروا أن هناك إقصاء فيما نحن مددنا يد الشراكة تحت سقف القانون والسيادة والدستور.
واوضح بانه بمجرد أن هناك وزراء شيعة تكون الحكومة ميثاقية، والميثاقية ليست مرتبطة بمن يصوّت ويعطي الثقة بل بتكوين مجلس الوزراء وهذا يجب أن يحترم التنوع الطائفي، ولكن ما كنا نتمناه ان يفتح حزب الله وأمل مرحلة جديدة ويسلموا سلاحهم ويقبلوا بالشراكة وهذا هو الطبيعي وما هو غير الطبيعي أن يفرضوا كل شيء على اللبنانيين، وعندما يرفضون اليد الممدودة فهم لا يريدون المساواة بل منطق الفرض والإقصاء الذي مارسوه في الماضي.
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