شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الإخوان الإرهابية تتصيد الثغرات للدخول من خلالها إلى عقول المصريين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان الإرهابية تتصيد الثغرات للدخول من خلالها إلى عقول الشعب المصرى والشعوب عامة، ولعل أبرز ما استغلوه هو الظروف الاقتصادية والمشاعر الدينية لخداع الرأى العام بأفكارهم الشيطانية ظنا منهم أن هناك أمل لنشر هذه الأفكار التى لا تخدم سوى مخططاتهم ومصالحهم السياسية الخاصة، واعتمدوا على ذلك بأن هناك أجيال لم تشهد على ما ارتكبوه من جرائم فى حق الدولة المصرية وشعبها، ولكن هذه الأجيال علينا جميعا توعيتها بجرائم الإخوان وأفكارهم الخبيثة.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن أرض مصر وشعبها شاهدين على إرهاب جماعة الإخوان وكيف كانوا يريدون تحويلها إلى كتلة من النار فى سبيل تحقيق مصالحهم، وفى ذات الوقت يشهد العالم أجمع تكاتف الشعب مع الجيش المصرى للقضاء على الإخوان وإرهابهم فى حرب دفعت الدولة فيها دماء أبنائها وأبطالها من خير أجناد الأرض، ومازلنا نعافر من أجل بناء الدولة التى دمرتها الإخوان.

وشدد على أن الحرب الحالية متمثلة فى الوعى والشعب المصرى على قدر كبير من الوعى وفى الأزمات يقف خلف الجيش المصرى وهو على يقين بأن الجيش الوطنى هدفه الأول الحفاظ على الدولة المصرية وأرضها وشعبها.