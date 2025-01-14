شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. معدل المواليد في أدنى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

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الحرب العالمية الثانية

الدمام - شريف احمد - انخفض عدد المواليد في فرنسا العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، على ما أفاد المكتب الفرنسي للإحصاء الثلاثاء.وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن 663 ألف طفل ولدوا في فرنسا في عام 2024، بانخفاض نسبته 2,2 في المئة عن العام السابق.وبلغ معدل الخصوبة الإجمالي 1,59 طفل لكل امرأة في البر الرئيسي الفرنسي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من قرن.وقال المعهد إن 646 ألف شخص توفوا في فرنسا في عام 2024، بزيادة 1,1 في المئة عن العام السابق، بسبب بلوغ جيل طفرة المواليد بعد الحرب العالمية الثانية سن الشيخوخة.بلغ عدد سكان فرنسا 68,6 مليون نسمة في الأول من يناير 2025، بزيادة 0,25 في المئة خلال عام، وقال المعهد إن تدفقات الهجرة أضافت صافي 152 ألف شخص إلى إجمالي عدد السكان العام الماضي.واستقر متوسط العمر المتوقع للأشخاص في فرنسا عند "مستوى مرتفع تاريخيا" هو 85,6 عاما للنساء و80 عاما للرجال.