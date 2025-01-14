شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق لوس أنجلوس.. تحذير من رياح جديدة تهدد بتأجيج النيران والان نبدء بالتفاصيل

حرائق لوس أنجلوس

الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا

مكافحة النيران

انتقادات إلى السلطات

التغير المناخي

الدمام - شريف احمد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من رياح ساخنة وعاتية قد تضرب الثلاثاء مدينة لوس أنجلوس، ما يهدد بتأجيج النيران المستعرة بالفعل منذ أسبوع في ثاني أكبر مدن الولايات المتحدة.يأتي هذا التحذير فيما يأمل رجال الإطفاء المنهكون في لوس أنجلوس في أن تهدأ رياح سانتا آنا الساخنة والجافة التي تعصف بالمنطقة متسببة في إشعال حرائق أودت بحياة 24 شخصا على الأقل.من المتوقع أن تتجاوز سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية. وقالت الهيئة: "بدأت الرياح اليوم بالفعل في الاشتداد وستواصل تسارعها حتى منتصف النهار".وصُنف الوضع في أجزاء من مقاطعة لوس أنجلوس ومقاطعة فينتورا بأنه "خطير بشكل خاص"، وهو تحذير نادر من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية. كما تم وضع قطاع كبير من جنوب كاليفورنيا في حالة تأهب قصوى.ويثير الانخفاض الكبير لمستوى الرطوبة والذي قد يؤدي إلى "امتداد سريع جدا للحريق" في بعض المناطق، قلق خبراء الأرصاد الجوية.حوّلت النيران المستعرة في لوس أنجلوس تجمّعات سكنية بأكملها إلى مجرّد ركام محترق ما أدّى إلى تشريد الآلاف، كما أودت بحياة 24 شخصا على الأقل، في مشهد وصفه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن بأنه "أشبه بساحة حرب".وتخشى السلطات من ارتفاع حصيلة القتلى بسبب الحرائق التي تعد من بين الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا.وقال روبرت لونا، قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، إن البحث عن الضحايا "مهمة شاقة للغاية، ومن المؤسف أننا نعثر على جثث كل يوم".ويعمل الآلاف من عناصر الإطفاء على إخماد الحرائق تؤازرهم تعزيزات بشرية ولوجستية والعشرات من صهاريج المياه.لكن مكافحة النيران لا تزال مهمة قاسية والأضرار هائلة: فقد أتت الحرائق على 9700 هكتار في حي باسيفيك باليساديس الراقي، وعلى أكثر من 5500 هكتار في مدينة ألتادينا، في شمال لوس أنجلوس.وقال فريد بوش لوكالة فرانس برس: "لقد احترق منزلي، أعلم ذلك. لقد رأيت صورا: لم يبق منه سوى المدخنة. لكني بحاجة إلى رؤية ذلك بأم عيني حتى أصدق".في ألتادينا، تحاول زهرة ميمز احتواء قلق ابنها إيتان البالغ أربع سنوات. وقالت وهي لا تزال ترتدي الخف منذ هروبها من النيران "أحاول أن أجعله ينسى ما يجري وأقول له بان كل شيء يسير على ما يرام. لقد تعرض منزلنا لمشكلة صغيرة، لكننا سنصلحه. كل شيء سيكون على ما يرام".تسببت الحرائق في تدمير أو تضرر أكثر من 12 ألف منزل ومبنى ومركبة، ما قد يمثل التكلفة الأكبر على الإطلاق، بحسب التقديرات الأولية.وعاد مئات الآلاف من الأطفال إلى المدارس الاثنين، لكن المدارس في المناطق التي تم إخلاؤها لا تزال مغلقة. ووُجّهت انتقادات إلى السلطات على خلفية مدى جهوزيتها وطريقة استجابتها في ظل نقص إمدادات المياه وفقدان الضغط في صنابير الإطفاء في اللحظات الأولى.طلب حاكم كاليفورنيا غافين نيسوم الجمعة "مراجعة مستقلة شاملة" لأجهزة توزيع المياه في المدينة. وكعادته، لم يتردد الرئيس المنتخب دونالد ترامب في مهاجمة مسؤولي الولاية ووصفهم بأنهم "غير أكفاء".وقال حاكم كاليفورنيا الديمقراطي الذي ينوي إطلاق "خطة مارشال" لإعادة إعمار كاليفورنيا، "أنتظر بفارغ الصبر أن يأتي إلى هنا".والرياح التي تهب راهنا معروفة باسم "سانتا آنا" وهي مألوفة في فصلي الخريف والشتاء في كاليفورنيا. لكنها اشتدت على نحو غير مسبوق منذ العام 2011، على ما أفاد خبراء الأرصاد الجوية، ووصلت سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة الأسبوع الماضي.تشكل الرياح كابوسا للإطفائيين لأن كاليفورنيا عرفت سنتين ماطرتين جدا أدتا إلى إنعاش الغطاء النباتي الذي يبس حاليا بسبب الشتاء الجاف الذي تشهده المنطقة.ويشير علماء بانتظام إلى أن التغير المناخي يزيد تواتر الظواهر الجوية القصوى.