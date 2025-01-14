شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق لوس أنجلوس.. تقديم كمامات مجانية لانتشار الرماد والغبار والان نبدء بالتفاصيل

حالة الطوارئ

الميكروبات العالقة في الهواء

الدمام - شريف احمد - تقدم حاليا سلطات المدينة في لوس أنجلوس الأمريكية، التي اجتاحتها الحرائق، كمامات واقية مجانية للأفراد، بسبب زيادة كميات الرماد والغبار الناعم المنتشرة في الهواء.ومع دخول حرائق الغابات المدمرة التي خلفت دمارا بمقاطعة لوس أنجلوس أسبوعها الثاني، قالت المدينة إنها يساورها القلق بشأن التأثيرات الصحية الناتجة عن الدخان على الفئات الأكثر عرضة للخطر.وكانت لوس أنجلوس أعلنت حالة الطوارئ الصحية يوم الجمعة الماضي، بسبب تكون كميات هائلة من الدخان والغبار الناعم في الهواء.وينصح الأفراد ممن يعانون من الحساسية، بعدم مغادرة منازلهم، وإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة، وتجنب القيام بالأنشطة البدنية الشاقة، وإذا أمكن، استخدام مكيفات الهواء أو مرشحات الهواء.ومن المقرر أن تكون الكمامات من نوع "إن 95"، متوفرة في المرافق العامة التي تشمل المكتبات ومراكز الترفيه ودور التقاعد.ويشار إلى أن الرمز "إن 95" يشير إلى فئة المرشح المستخدم، بحسب معهد السلامة والصحة المهنية في الولايات المتحدة.ويعني حصول أي كمامة على شهادة "إن 95"، أنها قادرة على منع وصول 95% على الأقل من الجزيئات أو الميكروبات العالقة في الهواء إلى المستخدم في أسوأ الظروف.