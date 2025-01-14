شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بتشكيل لجنة وزارية لبحث آلية فحص الخضر والفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب إبراهيم الديب، بشأن تراجع دور المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والهيئة القومية لسلامة الغذاء فى فحص الخضر والفاكهة بالأسواق المصرية الموجهة للاستهلاك المحلى للتأكد من صلاحيتها أسوة بالصادرات الزراعية.

واستعرض الديب طلب الإحاطة، موضحًا تراجع دور المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات فى فحص الخضر والفاكهة الموجهة للاستهلاك المحلى بالأسواق المصرية على الرغم من القيام بدوره تجاه الصادرات الزراعية، فضلا عن غياب الدور الرقابى للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتابع الديب: "تعد مصر من أكثر الدول استهلاكا للمبيدات والكيماويات بسبب ضعف الوعى لدى الزارع المصرى والإسراف الزائد فى استخدام المبيدات والأسمدة بما يضر بمساحة الرقعة الزراعية".

وعقب ممثلو الحكومة موضحين، أنه يتم تحليل أكثر من 1500 عينة غذائية فى اليوم، كما يتم افتتاح أفرع جديدة للمعمل بمحافظات الإسماعيلية وبنى سويف والنوبارية، في الوقت الذي تختص هيئة سلامة الغذاء بالمراقبة على سلامة الأغذية بعد الحصاد مع إحكام الرقابة عن الأغذية المستوردة وتحليل عينات منها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، ويتم رد غير المناسب منها إلى الدول الموردة أو إعدامها، ويتم سحب عينات من الصادرات الزراعية المصرية لتحليلها والتأكد من جودتها قبل تصديرها.

وأوصت اللجنة، بإعداد خطة مشتركة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التنمية المحلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال شهر من تاريخه لوضع رؤية واضحة فى ضوء الإمكانيات المتاحة لحل المشكلات سالفة الذكر.