أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) اتخذ قرارًا بعدم المشاركة في الاستشارات النيابية غير الملزمة مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام". وفي السياق، كشفت معلومات "الجديد"، أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري تلقى اتصالًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وناقشا أزمة الحكومة الحالية".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": الثنائي الشيعي لن يشارك باستشارات التأليف وبري ناقش مع ماكرون هاتفيًا أزمة الحكومة الحالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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