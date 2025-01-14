وزيرة إسرائيلية: حتى لو عارض بن غفير صفقة التبادل فسيتم إبرامها

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزيرة العلوم الإسرائيلية والعضو في حزب "الليكود" جيلا غامليل، قولها إنّه "حتى لو عارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صفقة التبادل فسيتم إبرامها"، في ظل تقارير عن قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة.

في وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "دعوة بن غفير لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للانسحاب معًا من الحكومة الإسرائيلية أثارت غضب المحيطين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو"، لافتةً الى أن "مسؤولًا في مكتب نتانياهو حذّر في اتصال هاتفي مع بن غفير بأن تصريحاته ستترتب عليها عواقب".

كذلك كشفت الصحيفة، نقلاً عن مصدر، أن "مسؤولًا بمكتب نتانياهو أبلغ بن غفير بأنه يضر بتصريحاته نفسه أولا قبل كل شيء، وستعرض على سموتريتش حزمة تعويضات للبقاء بالحكومة".