الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيزور لبنان 17 كانون الثاني

أعلن مكتب الرئاسة الفرنسي اليوم إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيسافر إلى لبنان في 17 كانون الثاني.

وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، "من خلال هذه الزيارة، يرغب رئيس الدولة الفرنسي في التأكيد على التزام فرنسا الثابت بدعم لبنان وسيادته ووحدة أراضيه".

وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون بحث مع السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه مارغو خلال استقباله له في قصر بعبدا، في الترتيبات المتعلقة بالزيارة التي يعتزم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون القيام بها الى لبنان يوم الجمعة المقبل، وعدد من المواضيع التي تهم البلدين.

وخلال اللقاء، جدد السفير ماغرو التهاني للرئيس عون، مشيرًا إلى أنّ "الزيارة الرئاسية الفرنسية تؤكد على عمق العلاقات اللبنانية- الفرنسية والاهتمام الذي يبديه الرئيس ماكرون بالوضع في لبنان.