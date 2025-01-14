أعلن مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية مصطفى كنيفاتي، في تصريح لوكالة الأنباء السورية، أنّ "قواتنا تمكنت بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية من تحرير عناصرنا" الذين أسرتهم مجموعات مسلحة تابعة لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بحسب تصريح المسؤول.
وقال إنّ "المدعو بسام حسام الدين أحد قادة"، هذه المجموعات المسلحة في منطقة جبلة، "قام بتفجير نفسه، أثناء الاشتباكات معه لتحرير عناصرنا الأسرى".
وأضاف المسؤول السوري "بعد كشف مكان العصابة التي أسرت عناصرنا، قمنا باقتحام معقلهم بشكل فوري والاشتباك معهم، وتمكنا من أسر 5 عناصر، واستمر الاشتباك مع متزعمهم "بسام حسام الدين"، ليقدم على استعمال قنبلتين لرميهم على عناصرنا الأسرى ويقتل نفسه بذات الوقت".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول سوري: حررنا عناصر الأمن العام في اللاذقية الذين أسرتهم مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.