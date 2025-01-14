افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيراً كبيراً ونسف عدد من المنازل السكنية في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل، كما قام بنسف خزان مياه بلدة عيتا الشعب، ونفذ عدد من التفجيرات في عيترون.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرات ودمر عدد من المنازل في ميس الجبل وعيترون ونسف خزان مياه بلدة عيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.