"النشرة": الجيش الإسرائيلي فجّر عددًا من المنازل في كفركلا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ "الجيش الإسرائيلي قام بعملية تفجير لعدد من المنازل في بلدة كفركلا". ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

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