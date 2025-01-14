انتخاب عصمت غانم رئيسًا مستقبليًا للجمعية الفرنسية لجراحة العظام عند الأطفال

تم انتخاب رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس ورئيس قسم جراحة العظام في جامعة القديس يوسف عصمت غانم رئيساً مستقبلياً للجمعية الفرنسية لجراحة العظام عند الأطفال، بحسب ما ذكر حساب مستشفى أوتيل ديو دو فرانس على مواقع التواصل الإجتماعي، الذي أشار إلى أن غانم يكون بذلك أول شخص غير فرنسي يتقلد هذا المنصب الرفيع في تاريخ الجمعية.

وأشار إلى أن "هذا التعيين هو شهادة حيّة على خبرته العالمية الواسعة واهتمامه المتواصل بالابتكار الطبي"، موضحاً أن الجمعية تأسست منذ 48 عامًا، واليوم، تتجه SOFOP نحو آفاق دولية جديدة تحت قيادة البروفيسور غانم، مما يعزز التبادلات العالمية في مجال جراحة العظام للأطفال.